Diyarbakır merkezli 3 ilde 'Akort operasyonu': 7 gözaltı Aradıkları kişileri kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran ve yapılan ses analizlerinden tespit edilen 7 şüpheli ‘Akort’ operasyonuyla yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

DHA Güvenlik güçleri dolandırıcılara geçit vermiyor. Çeşitli yollarla vatandaşları ağlarına düşüren şahıslar, ekiplerin operasyonuyla yakayı ele veriyor. Son olarak Diyarbakır merkezli 3 ilde yeni bir operasyon için harekete geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da telefonla aradıkları kişilere söyledikleri yalanlarla dolandırmaya çalışan kişilerin peşine düştü. Sık kullanılan yöntemler Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp, ‘adınız terör olayına karıştı, operasyon yapılacak, paralarınızın seri numarası alınacak, hesabınızı FETÖ ele geçirdi, adınıza hesaplar açıldı. Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı’ gibi cümlelerle ikna ederek paralarını alan suç şebekesine yönelik çalışma yapıldı. Akort operasyonu Çağrı merkezi gibi işleyen, sürekli hat değiştiren ve sahte hatlar kullanan şüpheliler, ekiplerin 2 aylık teknik takibi ile ses analizinden tespit edildi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen ‘Akort’ operasyonunda Ö.G., E.K., İ.E., H.D., Y.A., A.B. ve A.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.