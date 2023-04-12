Diyarbakır merkezli 5 ilde ‘Makas’ operasyonu Liderinin kendini ‘kadın terzisi’ olarak tanıttığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. ‘Makas’ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, "kadınları fuhşa zorlama", "silahlı yağma", "cinayet", "adam öldürmeye teşebbüs", "silah ticareti" gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini ‘kadın terzisi’ olarak tanıtan İ.İ.’nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi görüntüleri incelendi.

Polis, görüntülerden tespit etti

Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin’de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı ‘Makas’ operasyonu yapıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21’i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

50 kişiyi mağdur ettiler

Öte yandan şüphelilerden 6’sının 19 Haziran 2022’de Yenişehir ilçesinde yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi.

Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.