Diyarbakır polisi, zorla araca bindirilerek Batman’a götürülmeye çalışılan genci kurtardı

DHA
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
Ekipler araçtaki kişilerden 25 yaşındaki V.G.’nin tedirgin tavırlarından şüphelendi.
Zorla Batman'a götürmeye çalışıyorlardı
V.G.’nin Mersin’de zorla araca bindirildiği ve Batman’a götürülmeye çalışıldığı tespit edildi.
Araçta bulunan R.Y., B.K., H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.