Diyarbakır polisinden silah tedarikçilerine ‘iyi bayramlar’ operasyonu Diyarbakır ve Şanlıurfa'da suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen 6 şüpheli, 'İyi bayramlar' adı verilen operasyonla gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır polisi, suç örgütlerine nefes aldırmıyor…

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, suç örgütlerine, eylemlerinde kullanılmak üzere uzun namlulu silah ve tabanca temin eden, bu yollarla da para kazanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

'İyi bayramlar' operasyonu

Harekete geçen polis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 'İyi bayramlar' ismi verilen operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Çete üyeleri emniyette

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 1'i uzun namlulu 2 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör ve 690 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.