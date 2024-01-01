Diyarbakır sise teslim: Uçuşlar aksadı trafik etkilendi
DHA

Diyarbakır'da yaklaşık 10 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Bugün sabah saatlerinde yine etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafikte zorlu 10 gün

Trafik ekipleri, yollarda önlem alarak takip mesafesi ve hız konusunda uyarıda bulundu.

Sis hava ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Uçuşlar iptal edildi

Kimi seferler iptal edilirken, kimilerinde ise gecikmeler yaşanıyor. Sisin öğle saatlerinde etkisini yitirerek akşam tekrar görülmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)