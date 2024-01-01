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Diyarbakır sise teslim: Uçuşlar aksadı trafik etkilendi

Diyarbakır sise teslim: Uçuşlar aksadı trafik etkilendi Şehirde etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Kimi seferler iptal edilirken, kimileri ise gecikmeli yapılıyor.