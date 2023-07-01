Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada Kavşakta hızını alamayan cip, hafif ticari araca arkadan çarptı. İki araç savrularak, 2 yayaya çarpıp, alışveriş merkezine girdi. Feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

30 Haziran gecesiydi.

Diyarbakır Kayapınar’da feci bir kaza oldu.

Stadyum istikametinden Abdülkadir Aksu Caddesi yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, Fırat Bulvarı Kavşağı'nda O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yayalara çarpıp, alışveriş merkezine girdi

Savrulan iki araç, kaldırımda bulunan 2 yayaya çarptıktan sonra, kapalı olan bir alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girdi.

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı Aydın Gündoğar'a ve B.Y.’ye müdahale etti.

1 kişi öldü

Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Aydın Gündoğar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gündoğar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 7 yaralının hastanelerdeki tedavisi devam ederken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde hızlı bir şekilde ilerleyen cipin, kavşaktan dönen hafif ticari araca çarptığı ve her iki aracın savrularak kaldırıma çıktığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.