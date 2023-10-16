Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüne neden olan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Beşpınar köyü mevkiisnde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulhakim Bulut'a otomobil çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaçan sürücü aranıyor
Bulut'un cesedinin savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Polis ekipleri otomobili bırakarak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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