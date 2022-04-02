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    Diyarbakır’da 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı

    Bir şahıs, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aracına bindi, ardından çevrede bulunan araçlara çarpıp hurdaya çevirdi. Şahıs, aracını bir de babasının üzerine sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 12:03
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    Diyarbakır’da 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen şahıs, oturduğu siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.

    YAŞLI BABASINI AZ KALSIN EZİYORDU

    Şahsın o hareketini gören ve babası olduğu iddia edilen yaşlı kişi, oğluna engel olmak istediği sırada ezilmekten son anda kurtuldu.

    Şahıs cadde üzerinde bulunan araca çarpıp durduktan sonra araçtan aşağı indi ve babasına saldırdı.

    DEHŞET VERİCİ ANLAR KAMERADA

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Yaşanan o anlar ise site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır’da 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı VİDEO

    GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    10 aracın hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Diyarbakır’da 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı #1

    Diyarbakır’da 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı #2

    Diyarbakır’da 10 aracı hurdaya çevirdi, babasını ezmeye çalıştı #3


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