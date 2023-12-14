Diyarbakır'da 13 yaşındaki çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Diyarbakır'da, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Veysel Çakmak, yüz, el ve kalçasından yaralandı. Veysel'in amcası Ramazan Çakmak, "Komşularımız çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Ciddi yaraları var" dedi.

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DHA

Başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu saldırılar bitmek bilmiyor.

Son olarak Diyarbakır'da 12 Aralık akşamı, Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde Veysel Çakmak (13), Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı.

Yine başıboş sokak köpeği saldırısı...

Yüz, el ve kalçasından yaralanan Çakmak, yakınlarının otomobiliyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olurken, kuduz aşısı yapılan Veysel’in tedavisi sürüyor.

"Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar: Ölebilirdi "

Veysel'i komşularının güçlükle kurtardığını belirten amcası Ramazan Çakmak (45), "Yüzünde, elinde ve kalçasında ciddi yaralanma var. Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti. Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi. Ciddi yaraları var. Zaten boğazını ısırmış olsaydı kurtaramazdık. Yeğenimi apar topar kuzenimin arabasıyla hastaneye getirdik. Ameliyat edildi. Şu an servis odasına alınmış. Yetkililerin sahipsiz köpeklere bir çözüm bulması lazım. Bugün benim yeğenim bu hale geldi, yarın başkasının çocuğu bu hale gelmesin. Çünkü çok sayıda köpek var. Biz şikayetçi de olduk. Yetkililer köpekleri toplasın. Barınaklara koysunlar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)