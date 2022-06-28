Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi

Dicle Nehri kıyısındaki araziye kenevir ektiği belirlenen N.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen 2 bin 16 kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.

Diyarbakır’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Bismil’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre; N.Ç. (44) isimli şahsın Dicle Nehri kıyısındaki arazide Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

Kenevirler imha edildi

Arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirilirken, N.Ç. gözaltına alındı. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

