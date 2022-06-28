Petrol
113.08
1.89%
Euro
17.621
0.54%
Dolar
16.6477
0.74%
Altın
975.83
0.72%
Borsa
255
0.84%
Bitcoin
351.248
-2.37%
BTXN Coin
7.19
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Dicle Nehri kıyısındaki araziye kenevir ektiği belirlenen N.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen 2 bin 16 kök Hint keneviri, yakılarak imha edildi.
    • 28.06.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Diyarbakır’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Bismil’de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

    DHA’nın haberine göre; N.Ç. (44) isimli şahsın Dicle Nehri kıyısındaki arazide Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

    Kenevirler imha edildi

    Arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirilirken, N.Ç. gözaltına alındı. Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi #3

    Diyarbakır’da, 2 bin 16 kök Hint keneviri ele geçirildi #4


    İlginizi Çekebilir

    Gazi'de sakatlanan Dollar Man, uyutulacak
    At Yarışı

    Gazi'de sakatlanan Dollar Man, uyutulacak

    Emtia piyasasında satışlar artıyor
    Ekonomi

    Emtia piyasasında satışlar artıyor

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir