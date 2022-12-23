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    Diyarbakır'da 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

    Diyarbakır'da yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Sultan Çoban, evinde ölü bulundu.
    • 23.12.2022 - 00:54
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    Diyarbakır'da 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

    Diyarbakır'ın Altıok Mahallesi 604'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Sultan Çoban'a 2 gündür ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu.

    Evinde ölü bulundu

    Çoban'ın evine sevk edilen polis ekibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren polis, Sultan Çoban’ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sultan Çoban'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Diyarbakır Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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