Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavga sonrası tutuklama Minibüs durağında 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada yaralanıp, tedavisinin ardından gözaltına alınan 18 yaşındaki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin sorgusu sürüyor.

DHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’ndeki minibüs durağında dün öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada, Eyüp Ahmet Akgök (19), Veysel Emra (22), A.P. (23) ve kuzeni Baran Emra (18), yaralandı.

2 kişi öldü

Çevredekiler A.P.'yi kucaklarında taşıyıp otomobille hastaneye götürürken, diğer yaralılar için ise ambulans çağrıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de diğer yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ancak yaralılardan Eyüp Ahmet Akgök ve Veysel Emra kurtarılamadı.

Biri tutuklandı

A.P. ve Baran Emra, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.P. ve Baran Emra, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Baran Emra, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.P.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.