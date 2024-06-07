Diyarbakır'da 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ele geçirildi Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada jandarma ekipleri tarafından Narko-Terör Operasyonu yapıldığı ve ele geçirilen kenevirlerin imha edildiği belirtildi.

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İHA

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor...

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde jandarma ekipleri, "Narko-Terör Operasyonu" düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen'in isminin verildiği Narko-Terör Operasyonu"nda 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ve 71 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten operasyona dair açıklama geldi

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İl Jandarma Komutanlığınca 6-7 Haziran tarihlerinde bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice, Hani ve Kulp ilçeleri kırsalında Lice, Hani ve Kulp ilçelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Narko-Terör Operasyonu gerçekleşti.

41 kilogram toz esrar, 30 kilogram kubar esrar, 2 milyon kök kenevir...

"Operasyonda, 2 milyon 17 bin 550 kök kenevir bitkisi ve 50 bin kök skunk bitkisi olmak üzere 2 milyon 67 bin 550 kenevir bitkisi ile 41 kilogram toz esrar ve 30 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 71 kilogram esrar maddesi ele geçirildi."

İmha edildi

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, kenevir ve skunk bitkilerinden numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)