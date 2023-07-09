Diyarbakır’da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerindeki Alipaşa Camisi yanında M.Y.’nin kullandığı 10 BJ 263 plakalı ile A.G. yönetimindeki 21 M 0462 plakalı şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.

İhbarlar bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviye alındı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Diyarbakır’da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Sağlık durumları iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.