Diyarbakır’da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerindeki Alipaşa Camisi yanında M.Y.’nin kullandığı 10 BJ 263 plakalı minibüs ile A.G. yönetimindeki 21 M 0462 plakalı şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.

İhbarlar bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviye alındı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sağlık durumları iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.