Diyarbakır’da 2 polis açığa alındı

Diyarbakır Valiliği, 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, 2 personelin açığa alındığını bildirdi.

Diyarbakır polisi, Bağlar ilçesinde 14 Aralık günü ‘Narko Alan’ uygulaması yaptı.

Saat 18.00 sıralarında polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.E.’yi durdurdu.

Aranan E.E.’nin pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldı.

Polisin eli kesildi

Bıçağa el koymaya çalışan polis ekiplerine E.E., saldırgan tavırlarla mukavemette bulundu.

Bu sırada bir kolluk görevlisinin parmağı kesildi.

E.E., etkisiz hale getirilirken olaya ilişkin bir görüntü, sosyal medyada yayıldı ve bazı haber sitelerinde Diyarbakır’da 'polis şiddeti' başlığıyla verildi.

Diyarbakır’da polis şiddeti iddiası VİDEO



2 personel açığa alındı

Görüntüler üzerine Diyarbakır Valiliği, bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şüpheli E.E.’nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin açığa alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.