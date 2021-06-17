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Diyarbakır’da 200 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır’da 200 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile büyüdü. Söndürme çalışmalarının ardından 200 dönümlük alanın küle döndüğü görüldü.