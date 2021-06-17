- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır’da 200 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Diyarbakır’da 200 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile büyüdü. Söndürme çalışmalarının ardından 200 dönümlük alanın küle döndüğü görüldü.
- İHA
- 17.06.2021 - 16:34
- Güncelleme : 17.06.2021 - 16:39
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Mardin karayolu üzerinde bulunan buğday ekili arazide yangın çıktı.
Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler rüzgarın da etkisi ile tarlanın büyük bir bölümünü sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi ile ekiplere haber verildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Söndürme çalışmalarının ardından yaklaşık 200 dönümlük alanın küle döndüğü görüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.