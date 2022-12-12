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    Diyarbakır'da 21 yaşındaki genç kadın yasak ilişki husumetine kurban gitti

    Kayınbiraderinin ilişki yaşadığı kadının eşi M.Ş.D. tarafından tabancayla vurulan Gülcan Atar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 12.12.2022 - 15:44
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    Diyarbakır'da 21 yaşındaki genç kadın yasak ilişki husumetine kurban gitti

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde M.Ş.D., eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti.

    M.Ş.D. burada, U.G.'nin kardeşinin eşi Gülcan Atar ile karşılaştı.

    Yanındaki tabancayı çeken M.Ş.D., Gülcan Atar’ı boynundan vurdu.

    Gülcan Atar yere yığılırken, M.Ş.D. ise kaçtı. Atar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Yoğun bakımda tedavi gören Gülcan Atar, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Atar’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin M.Ş.D.’yi yakalamak için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Diyarbakır da 21 yaşındaki genç kadın yasak ilişki husumetine kurban gitti #1

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