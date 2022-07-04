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    Diyarbakır'da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu

    Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan tarlada çıkan yangın neticesinde 105 dönüm buğday, 115 dönüm arpa ekili olan kül oldu.
    • 04.07.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:30
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    Diyarbakır'da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu

    Son zamanlarda orman yangınlarının yanı sıra buğday tarlalarında yaşanan yangınlar da dikkat çekti…

    Şanlıurfa’da, Pirinçlik ve Tosunlu mahalleleri arasında bulunan buğday ve arpa ekili tarla, alevlere teslim oldu.

    Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

    Jandarma ve mahalle sakinleri de seferber oldu

    İHA’nın haberine göre, jandarma ve mahalle sakinlerinin de yardımları ile alevler, 1 saatlik çalışmaların ardından söndürüldü.

    220 dönüm zarar gördü

    105 dönümü buğday, 115 dönümü de arpa ekili 220 dönüm alan zarar gördü.

    İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptı.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır'da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu VİDEO

    Diyarbakır da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu #1

    Diyarbakır da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu #2

    Diyarbakır da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu #3

    Diyarbakır da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu #4

    Diyarbakır da, 220 dönüm buğday ve arpa ekili alan kül oldu #5


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