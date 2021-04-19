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    Diyarbakır'da 250 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

    Girdikleri evden 250 bin lira değerinde altın çalan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 11:30
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    Diyarbakır'da 250 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı

    Diyarbakır Çermik'te yaşayan S.Y., geçen yılın kasım ayında ilçe dışına çıkmak için evinden ayrıldı.

    Ocak ayında evine dönen S.Y., dolapların ve çekmecelerin karıştırıldığını ve 250 bin lira değerindeki altının çalındığını fark etti.

    S.Y.'nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    S.Y.'nin komşularıyla görüşen ekipler, bir süre önce evinin çevresinde B.K., C.K. ve M.K.'nin dolaştığını tespit etti. Yapılan teknik ve takip sonucu S.Y,'nin evinde hırsızlık yaptıkları belirlenen B.K., C.K. ve M.K., yakalanarak gözaltına alındı.

    1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.K ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da 250 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı #1

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