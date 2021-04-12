Diyarbakır'da 29 olaya karışan hırsızlık çetesine operasyon

Suç örgütü kurarak yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet, elektronik eşya ve nakit para çalan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2020 ve 20 Mart 2021 tarihleri arasında Bağlar ile Kayapınar ilçelerinde yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

İlçelerde yaşanan 26 ikamet, 3'ü de iş yeri olmak üzere, toplam 29 hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 16 kişiyi tespit etti.

'ASKICILIK' YÖNTEMİYLE 400 BİN TL'LİK VURGUN

16 şüphelinin, 'Askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtmak yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında, çok sayıda elektronik eşya, cep telefonu, ziynet ve nakit parayı çalmak suretiyle, mağdurları yaklaşık 400 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Ekipleri yaptığı çalışmalarda, hırsızlık olaylarında tespit ettikleri 16 şüphelinin, suç örgütü kurduklarını belirledi. Belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 9 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı cep telefonu, televizyon, laptop olmak üzere, elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.