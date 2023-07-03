Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ikisi kardeş 3 kişi, boğularak can verdi.

DHA

Kötü haber, bu kez Diyarbakır’dan geldi…

Piknik yapmak için Eğil ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'ndeki Dicle Nehri kenarına giden Rıdvan (28) ile kardeşi İbrahim Akdemir (24), serinlemek için suya girdi.

İki kardeş boğuldu

İki kardeş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Daha sonra gözden kaybolan kardeşler çevredekilerce sudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

17 yaşındaki genç de kurtarılamadı

Çınar ilçesine bağlı kırsal Alancık Mahallesi'nde de serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki Süleyman Özdoğan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özdoğan, hastanede kurtarılamadı.

3 cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.