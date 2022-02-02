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    Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    'Narko Alan' projesinde, 2021'in son 3 ayında; 3 bin 280 olayda yakalanan 3 bin 701 şüpheliden 346'sı tutuklandı, 2 ton 686 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 12:14
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    Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Narko Alan' projesinde, geçen yıl 20 Eylül ile 23 Aralık arasında; 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı.

    Operasyonlarda 2 ton 651 kilo 81 gram esrar, 14 kilo 946 gram eroin, 20 kilo 13 gram metamfetamin, 230 gram kokain ele geçirildi.

    346 UYUŞTURUCU TACİRİ TUTUKLANDI

    Şüphelilerden 346'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın 'Narko Proje' yarışmasında ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 'Narko Alan Diyarbakır' projesi 1'inci seçildi.

    Diyarbakır da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1


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