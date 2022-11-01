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    Diyarbakır'da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti

    Diyarbakır'da 6 ay önce dini nikahlı eşinden ayrılan A.S.,ağabeyinin evinde yaşanan aile içi tartışması sonucu ablasının 3 aylık bebeğini bıçakla rehin aldı.
    • 01.11.2022 - 00:34
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    Diyarbakır'da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti

    Gece geç saatlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan bir site içerisindeki 14 katlı binanın 7'nci katında meydana gelen olayda, 6 ay önce dini nikahlı eşinden boşanan A.S. (30) adlı erkek, ağabeyinin evine gitti.

    3 aylık yeğenini rehin aldı

    Burada ağabeyi ile evde bulunan kız kardeşleri Ş.S. ve Ç.S. ile sözlü tartışma yaşadı. A.S., tartışmanın ardından ablalarından birinin 3 aylık bebeği M.S.'yi alarak balkona çıktı.

    Elinde bıçak bulunan dayı, ailesinden yaklaşmaması tehdidinde bulundu. Gürültü üzerine site sakinleri Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de site içerisinde önlem alındı.

    Diyarbakır da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti #1

    Elinde bıçak, kucağında bebekle polislere direndi

    Aile içi tartışmanın yaşandığı daireye çıkan polis, elinde bıçak ve kucağında yeğeni bulunan A.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saatlik ikna çalışması sonucu A.S., elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

    Polis ekiplerince alınan 3 aylık bebek ailesine teslim edilirken, A.S. ise gözaltına alındı. Polis, evde bulunan ablaları Ş.S. ve Ç.S. yi de ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.S.'nin emniyetteki işlemleri sürerken rehin alınan 3 aylık M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Diyarbakır da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti #2

    Diyarbakır da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti #3

    Diyarbakır da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti #4

    Diyarbakır da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti #5

    Diyarbakır da 3 aylık yeğenini bıçakla rehin alan şüpheliyi polis ikna etti #6


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