Diyarbakır'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

29 olaya karıştıkları tespit edilen hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 kişinin çeşitli tarihlerde 29 hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

9 Nisan'da harekete geçen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına alıdı.

Yapılan incelemede şüphelilerin 26'sı konut, 3'ü de iş yeri olmak üzere, toplam 29 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

6 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı, 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.