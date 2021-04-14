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- Diyarbakır'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Diyarbakır'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
29 olaya karıştıkları tespit edilen hırsızlık çetesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 14.04.2021 - 15:52
- Güncelleme : 14.04.2021 - 16:09
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 24 kişinin çeşitli tarihlerde 29 hırsızlık olayına karıştığını belirledi.
9 Nisan'da harekete geçen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına alıdı.
Yapılan incelemede şüphelilerin 26'sı konut, 3'ü de iş yeri olmak üzere, toplam 29 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.
6 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı, 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.