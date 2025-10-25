Diyarbakır'da 3 kişiyi 10 milyon TL dolandırdı: Emlakçı hakkında karar

- Emlakçı Ayrım Akar, Diyarbakır'da toplamda 10 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
- Akar, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tarih alarak müşterilerinden para topladıktan sonra kayıplara karıştı.
- Mahkemeye sevk edilen Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da dolandırıcılık olayı...
21 Ekim’de yaşanan olayda, emlakçı Ayrım Akar, bir müşterisinden daire karşılığı 7 milyon TL, 2 ayrı müşterisinden de arsa ve gayrimenkul satışı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL aldı.
ALDIĞI PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU
Satış için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden tapu harcını da yatırarak tarih alan Akar, randevu tarihinde aldığı paralarla ortadan kayboldu.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan Akar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.