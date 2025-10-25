Diyarbakır'da 3 kişiyi 10 milyon TL dolandırdı: Emlakçı hakkında karar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'da dolandırıcılık olayı...

21 Ekim’de yaşanan olayda, emlakçı Ayrım Akar, bir müşterisinden daire karşılığı 7 milyon TL, 2 ayrı müşterisinden de arsa ve gayrimenkul satışı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL aldı.

ALDIĞI PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU

Satış için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden tapu harcını da yatırarak tarih alan Akar, randevu tarihinde aldığı paralarla ortadan kayboldu.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan Akar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.