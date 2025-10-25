Abone ol: Google News

Diyarbakır'da 3 kişiyi 10 milyon TL dolandırdı: Emlakçı hakkında karar

Emlakçılık yapan Ayrım Akar, 3 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 14:19
  • Emlakçı Ayrım Akar, Diyarbakır'da toplamda 10 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
  • Akar, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tarih alarak müşterilerinden para topladıktan sonra kayıplara karıştı.
  • Mahkemeye sevk edilen Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da dolandırıcılık olayı...

21 Ekim’de yaşanan olayda, emlakçı Ayrım Akar, bir müşterisinden daire karşılığı 7 milyon TL, 2 ayrı müşterisinden de arsa ve gayrimenkul satışı vaadiyle yaklaşık 3 milyon TL aldı.

ALDIĞI PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU

Satış için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden tapu harcını da yatırarak tarih alan Akar, randevu tarihinde aldığı paralarla ortadan kayboldu.

TUTUKLANDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan Akar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

