Diyarbakır'da 4 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Mardin'e kaçtı
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi.
Gözaltına alındı
Polisin, Mardin'de, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı.
Çocuklar korum altına alındı
Altan'ın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)