Diyarbakır'da 4 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldürdü
DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesiyle, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ayşe Altan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Altan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mardin'e kaçtı

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan'ın Mardin'e kaçtığını belirledi.

Diyarbakır'da cinayetin işlendiği ev
Diyarbakır'da cinayetin işlendiği ev

Gözaltına alındı

Polisin, Mardin'de, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı.

Çocuklar korum altına alındı

Altan'ın işlemleri sürerken, çiftin 4 çocuğu ise koruma altına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)