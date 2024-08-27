İHA
Bismil ilçesi yaşayan 26 yaşındaki Murat Yıldız, cumartesi günü sabah erken saatlerde işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ailesi, Yıldız’dan haber alamayınca ihbarda bulundu.
İhbar üzerine yapılan arama çalışmalarında Akpınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında Yıldız’a ait olduğu değerlendirilen elbiseler bulundu.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Devam eden çalışmalarda Yıldız’ın cansız bedeni Korukçu Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde bulundu. Yıldız’ın cesedi, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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