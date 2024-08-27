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Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’da 4 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni bulundu Bismil ilçesinde Cumartesi günü işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Murat Yıldız’ın cansız bedeni Dicle Nehri’nde bulundu.