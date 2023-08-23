Haberler



3. Sayfa



Diyarbakır’da 5 ton kaçak kırmızı et ele geçirildi Abone Olun

Diyarbakır’da 5 ton kaçak kırmızı et ele geçirildi Diyarbakır'da ekiplerin tırda yaptığı aramada, 5 ton kaçak kırmızı et ile sakatat ele geçirilirken sürücü ile işletmeciye toplam 18 bin 422 TL para cezası uygulandı.

DHA Diyarbakır'a, Van'dan bir tır ile kaçak et getirildiği ihbarı sonrası Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile polis ekipleri, harekete geçti. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde park halindeki tırda arama yapan ekipler, 5 ton kesim tarihi belirsiz, faturasız kırmızı et ile sakatat ele geçirdi. 18 bin 422 TL ceza Ekipler, sürücü ile işletmeciye toplam 18 bin 422 TL para cezası kesti. Kırmızı et ve sakatatlardan numune alındı. Ürünler, imha edilmek üzere atık alanına götürüldü. Etler imha edilecek Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışma yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, ele geçirilen ürünlerin imha edileceğini söyledi.

Google News

Abone Ol