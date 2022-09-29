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    Diyarbakır’da 596 kilogram esrar ele geçirildi

    Eren Abuka-34 operasyonları kapsamında Hani ilçesinde 55 farklı noktada arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 596 kilogram esrar ele geçirildi.
    • 29.09.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:23
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    Diyarbakır’da 596 kilogram esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; operasyonların 49’uncu gününde Hani ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada, jandarma komando özel operasyon ve jandarma komando timleri ile güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; aramalarda 103 kilo toz esrar, 493 kilo kubar esrar, 180 bin 200 kök kenevir ve 335 bin kök skunk ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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    Diyarbakır’da 596 kilogram esrar ele geçirildi #5


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