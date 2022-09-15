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    Diyarbakır’da 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kargo firmasına ait bir kamyonda, 6 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında da soruşturma başlatıldı.
    • 15.09.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 10:58
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    Diyarbakır’da 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

    Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim sırasında bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

    Ekipler, şüpheli araçta arama yaptı.

    6 milyon lira değerinde kaçak

    Aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Türk Lirası olan 291 adet faturasız akıllı cep telefonu, 144 adet şarj kablosu, 2 adet akıllı kol saati, 16 adet cep telefonu kulaklığı, 435 adet elektronik sigara ve 34 adet likit (elektronik sigara için) ele geçirildi.

    Soruşturma başlatıldı

    Ele geçirilen malzemeler, muhafaza altına alındı.

    İHA’nın haberine göre araç sürücüsü hakkında da soruşturma başlatıldı.

    Diyarbakır’da 6 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi #1

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