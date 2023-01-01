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    Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın çıktı

    Bağlar'da 7 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 01.01.2023 - 14:24
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    Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın çıktı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Seyh Şamil Mahallesi'ndeki Barış Caddesi'nde, yangın çıktı.

    7 katlı apartmanın son katındaki A.A.'ya ait daireden dumanların yükseldiğini görüp durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Alevler söndürüldü

    İhbarla, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

    Daire kullanılamaz hale geldi

    DHA'nın haberine göre; daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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