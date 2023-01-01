- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın çıktı
Diyarbakır'da 7 katlı apartmanda yangın çıktı
Bağlar'da 7 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 01.01.2023 - 14:24
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Seyh Şamil Mahallesi'ndeki Barış Caddesi'nde, yangın çıktı.
7 katlı apartmanın son katındaki A.A.'ya ait daireden dumanların yükseldiğini görüp durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Alevler söndürüldü
İhbarla, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü.
Daire kullanılamaz hale geldi
DHA'nın haberine göre; daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.