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- Diyarbakır’da adliye önünde kavga: 4 yaralı
Diyarbakır’da adliye önünde kavga: 4 yaralı
Adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; demir testere, golf sopası ve taşların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
- 15.12.2022 - 15:11
Diyarbakır Adliyesi önünde yabancı uyruklu iki grup arasında, kız verme meselesinden tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma; golf sopalı, demir testereli ve taşlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1’i ağır 4 kişi, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Suç aletlerine el koyuldu
Polisin müdahalesiyle taraflar, ayırılırken, suç aletlerine de el koyuldu.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bir kişi gözaltına alındı
Tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.