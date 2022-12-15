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    Diyarbakır’da adliye önünde kavga: 4 yaralı

    Adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; demir testere, golf sopası ve taşların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
    • 15.12.2022 - 15:11
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    Diyarbakır’da adliye önünde kavga: 4 yaralı

    Diyarbakır Adliyesi önünde yabancı uyruklu iki grup arasında, kız verme meselesinden tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma; golf sopalı, demir testereli ve taşlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada 1’i ağır 4 kişi, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Suç aletlerine el koyuldu

    Polisin müdahalesiyle taraflar, ayırılırken, suç aletlerine de el koyuldu.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bir kişi gözaltına alındı

    Tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

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