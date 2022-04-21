Diyarbakır'da ahır yangını: Hayvanlar telef oldu

Sabah saatlerinde ahırı alevler içinde kalan bir vatandaş, 76 hayvanından oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur Mahallesi'nde Seyfettin Zengin'e ait olan ahırda, sahur saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ahırın yanındaki barınma yerine de sıçradı.

Mahalleli söndürdü

130 metre karelik ahırın bulunduğu yerde ulaşım güçlükle sağlanırken, çevre mezralardaki köylüler müdahale için olay yerine gitti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

76 hayvan öldü

İHA'nın haberine göre yangın sonucu 72’si küçükbaş, 4’ü büyükbaş olmak üzere 76 hayvan telef oldu.

Mağdur vatandaştan yardım çağrısı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tutanak tutarak işlem yaparken, Seyfettin Zengin mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.