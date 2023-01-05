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Diyarbakır'da alev alan trafo patladı
Silvan ilçesindeki trafo, gece vakitlerinde yanmaya başladı. Bir süre sonra art arda patlamaların yaşandığı trafo elektrik kesintisine neden oldu.
- 05.01.2023 - 09:28
- Güncelleme : 05.01.2023 - 10:19
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde panik anları yaşandı.
Tokluca Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bölgede bulunan trafo gece saatlerinde alev aldı.
Kaçak elektrik kullanıldığı bilinen trafonun, aşırı yükleme nedeniyle yandığı öne sürüldü.
Trafo patladı
Trafoda bu etki ile art arda patlamalar yaşandı.
Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu.
Diyarbakır'da alev alan trafo patladı ViDEO
Elektrikler kesildi
Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı.
İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı.