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Diyarbakır'da alev alan trafo patladı

Diyarbakır'da alev alan trafo patladı

Silvan ilçesindeki trafo, gece vakitlerinde yanmaya başladı. Bir süre sonra art arda patlamaların yaşandığı trafo elektrik kesintisine neden oldu.