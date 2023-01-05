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    Diyarbakır'da alev alan trafo patladı

    Diyarbakır'da alev alan trafo patladı

    Silvan ilçesindeki trafo, gece vakitlerinde yanmaya başladı. Bir süre sonra art arda patlamaların yaşandığı trafo elektrik kesintisine neden oldu.
    • 05.01.2023 - 09:28
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:19
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    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde panik anları yaşandı.

    Tokluca Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bölgede bulunan trafo gece saatlerinde alev aldı.

    Kaçak elektrik kullanıldığı bilinen trafonun, aşırı yükleme nedeniyle yandığı öne sürüldü.

    Trafo patladı

    Trafoda bu etki ile art arda patlamalar yaşandı.

    Geceyi aydınlatan patlamalar, mahallelide paniğe neden oldu.

    Diyarbakır'da alev alan trafo patladı ViDEO

    Elektrikler kesildi

    Patlamalar sonrası mahallede enerji kesintisi yaşandı.

    İhbarla bölgeye gelen enerji şirketi ekipleri, trafoda onarım çalışması yaptı.

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