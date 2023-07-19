Diyarbakır'da alev alan yolcu otobüsünden valiz çıkarmaya çalıştılar Motor bölümünden dumanların yükseldiği yolcu otobüs yol kenarına çekilerek tahliye edildi. Bu sırada bazı vatandaşların valizlerini kurtamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

DHA

Diyarbakır-Silvan karayolunda panik anları yaşandı.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir yolcu otobüsünün arka kısmında bulunan motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Otobüs yanarken valizleri almaya çalıştılar

Şoför, otobüsü yolun kenarına çekti. Bu sırada alev alan otobüs, hızlıca tahliye edildi.

Bazı yolcularda alev alan otobüsten valizlerini çıkarmak istedi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O anlar kameraya yansıdı

Kısa sürede gelen ekipler, yanan otobüse müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otobüsün yanması ve yolcuların valizlerini almaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın sonrası yolcular başka bir otobüs ile gönderilirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile inceleme başlattı.