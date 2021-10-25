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- Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi
Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi
- İHA
- 25.10.2021 - 16:55
- Güncelleme : 25.10.2021 - 17:33
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde gıda dağıtımı yapan bir kamyonet, seyir halindeyken aniden alev aldı.
Aracı terk eden sürücü canını zor kurtardı.
Bir vatandaş yardım etmek isterken, yangını daha da alevlendirdi.
PATLAMAYA NEDEN OLDU
Alevlere bilinçsizce dökülen su, patlamaya neden oldu.
Kamyonetin tamamını saran alevler, hem dorsedeki binlerce liralık gıda malzemelerini hem aracı tamamen kül etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yangını söndürdü.
Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi VİDEO
‘SU DÖKME’ DİYE UYARDI
Öte yandan, yangın anları çevredeki vatandaşlarına cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde kamyona su döküleceği anda çekimi yapan vatandaşın, “Su dökme su dökme” diye bağırdığı anlar yer aldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.