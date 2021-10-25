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Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi

Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi

Yenişehir’de, gıda dağıtımı yapan kamyonette yangına su ile müdahale eden bir şahıs, alevlerin daha da büyümesinde neden oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından geriye, aracın külleri kaldı.