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    Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi

    Yenişehir’de, gıda dağıtımı yapan kamyonette yangına su ile müdahale eden bir şahıs, alevlerin daha da büyümesinde neden oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından geriye, aracın külleri kaldı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 17:33
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    Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi

    Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde gıda dağıtımı yapan bir kamyonet, seyir halindeyken aniden alev aldı.

    Aracı terk eden sürücü canını zor kurtardı.

    Bir vatandaş yardım etmek isterken, yangını daha da alevlendirdi.

    PATLAMAYA NEDEN OLDU

    Alevlere bilinçsizce dökülen su, patlamaya neden oldu.

    Kamyonetin tamamını saran alevler, hem dorsedeki binlerce liralık gıda malzemelerini hem aracı tamamen kül etti.

    Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yangını söndürdü.

    Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi VİDEO

    ‘SU DÖKME’ DİYE UYARDI

    Öte yandan, yangın anları çevredeki vatandaşlarına cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde kamyona su döküleceği anda çekimi yapan vatandaşın, “Su dökme su dökme” diye bağırdığı anlar yer aldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Diyarbakır’da, alevlere su ile müdahale kamyoneti küle çevirdi #2

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