Diyarbakır’da alkollü sürücü, 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu

Diyarbakır’da alkollü sürücü, 2 çocuk annesinin ölümüne neden oldu

Kamyonet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alına sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Siverek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Turan K., idaresindeki 06 DC 6345 plakalı kamyonetle yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Serap Gül'e çarptı.

Çarpıp, kaçtı

Dün sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Turan K., olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine ise olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaza anında alkollüydü

İHA’nın haberine göre olayla ilgili yapılan detaylı inceleme sonucu hastane raporunda Turan K.’nin ehliyetsiz ve kaza anında alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.