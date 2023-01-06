Diyarbakır'da Almanak operasyonu: 22 gözaltı

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 5 Ocak Perşembe izmir su kesintisi tarih ve saatleri!

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Windows 7 ve Windows 8.1 desteği 10 Ocak'ta sona eriyor

Samsun'da çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünde yaşıyor

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