- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da Almanak operasyonu: 22 gözaltı
Diyarbakır'da Almanak operasyonu: 22 gözaltı
Diyarbakır'da hırsızlık, gasp ve kapkaç suçlarına karışan 22 şüpheli, 'Almanak' isimli operasyon ile yakalandı.
- 06.01.2023 - 10:01
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında 2022'de 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüphelinin adreslerine 'Önce huzur' sloganıyla 'Almanak' isimli operasyon düzenlendi.
22 gözaltı
DHA'nın haberine göre eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
1 kişi firari çıktı
Başka 1 şüphelinin de cezaevi firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.