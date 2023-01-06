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    Diyarbakır'da Almanak operasyonu: 22 gözaltı

    Diyarbakır'da hırsızlık, gasp ve kapkaç suçlarına karışan 22 şüpheli, 'Almanak' isimli operasyon ile yakalandı.
    • 06.01.2023 - 10:01
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    Diyarbakır'da Almanak operasyonu: 22 gözaltı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Huzur Alan Projesi' kapsamında 2022'de 'hırsızlık', 'gasp' ve 'kapkaç' suçlarına karışan 22 şüphelinin adreslerine 'Önce huzur' sloganıyla 'Almanak' isimli operasyon düzenlendi.

    22 gözaltı

    DHA'nın haberine göre eş zamanlı baskınlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 1'inin 25 yıl, 3'ünün ise 10 yıl üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

    1 kişi firari çıktı

    Başka 1 şüphelinin de cezaevi firari olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #1

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #2

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #3

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #4

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #5

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #6

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #7

    Diyarbakır da Almanak operasyonu: 22 gözaltı #8


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