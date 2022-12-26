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    Diyarbakır'da 'alo randevu' dolandırıcılık şebekesine operasyon

    Sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup dolandırıcılık yapan şebeke üyelerine yönelik düzenlenen 'saklambaç' operasyonunda, gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.
    • 26.12.2022 - 21:37
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    Diyarbakır'da 'alo randevu' dolandırıcılık şebekesine operasyon

    Diyarbakır merkezli 2 ilde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup, 'kadın arkadaş' ya da 'evlenme' vaadinde bulunarak para talep eden 'alo randevu' şebekesine yönelik çalışma başlattı.

    Şüphelilerin, mağdurlara 'arkadaşlık paketi', 'akşam yemeği paketi', 'hafta sonu arkadaşı', 'tatil arkadaşı', 'evlilik paketi' gibi çeşitli vaatlerde bulunup, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

    'Saklambaç' operasyonu düzenlendi

    2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası 25 Aralık’ta Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere 'saklambaç' adı verilen operasyon düzenlendi.

    11 şüpheliden 10’u tutuklandı

    Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

    DHA'mom haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da alo randevu dolandırıcılık şebekesine operasyon #1

    Diyarbakır da alo randevu dolandırıcılık şebekesine operasyon #2

    Diyarbakır da alo randevu dolandırıcılık şebekesine operasyon #3

    Diyarbakır da alo randevu dolandırıcılık şebekesine operasyon #4

    Diyarbakır da alo randevu dolandırıcılık şebekesine operasyon #5


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