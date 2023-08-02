Diyarbakır'da ambulansın önünü kesip sağlıkçılara saldırdılar: Şüpheliler sabıkalı çıktı Otomobille 112 personelinin bulunduğu ambulansın önünü kesip sağlıkçılardan birini bıçakla, 3’ünü ise darbedip yaralayan 3 şüpheliden 2'sinin 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

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DHA

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Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi..

Bu kez adres Diyarbakır.

Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T., istasyona dönmek üzere yola çıktı.

Grup taciz etti

Yolda ambulans, kendilerine yol vermediği gerekçesiyle bir otomobildeki grup tarafından taciz edildi.

Otomobille ambulansın önünü kesen bu kişiler, sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı.

Sağlık çalışanları darbedildi

Saldırıda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe aldı, burnu kırıldı. Ş.Ö.'nün ise kolunda bıçakla kesik oluştu.

E.D. ile V.T. de darbedildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlıkçılar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30, Z.E.'nin bıçağın sapıyla yaralanan başına ise 20 dikiş atıldı. Sağlık çalışanları, saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

Polis olaydan 1 saat sonra 3 şüpheliyi yakaladı

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaralanan 4 sağlıkçıyı ziyaret etti.

Olayın ardından bölgede araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Yol güzergahındaki görüntüleri izleyen ekipler, önce otomobili daha sonra içindeki şüphelileri belirledi.

Şüpheliler D.A., B.A. ve M.Ş.K. yakalanıp, gözaltına alındı.

Ambulansın kendilerini tehlikeye attığını öne sürdüler

Sağlık çalışanları tarafından da teşhis edilen şüphelilerden D.A., B.A., ve M.Ş.K., ilk ifadelerinde aynı cümleleri kullanarak, trafikte ilerlerken ambulansın kullandıkları otomobili tehlikeye soktuğunu ve olayın bu nedenle yaşandığını söyledi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, D.A.'nın 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan, B.A.’nın ise 'Hırsızlık'tan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.