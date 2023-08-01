Diyarbakır'da ambulanstaki sağlık çalışanları bıçaklı saldırıya uğradı: 4 yaralı Diyarbakır'da bir hastayı hastaneye bıraktıktan sonra bulundukları istasyona dönmek üzere yola çıkan 112 personellerinin bulunduğu ambulansın önü kesildi. İki otomobilden inen gruptakilerin saldırısı sonucu 2'si bıçakla olmak üzere 4 sağlık çalışanı yaralandı.

DHA

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akılalmaz olay...

Bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakan sağlık çalışanları Z.E., Ş.Ö. ve kadın personel E.D. ile stajyer öğrenci V.T. istasyona dönmek üzere yola çıktı.

Seyir halinde olan ambulans kendilerine yol vermediği gerekçesiyle iki otomobilde bulunanlar tarafından taciz edildi.

Otomobillerle ambulansın önünü kesen saldırganlar sağlık çalışanlarını araçtan indirdikten sonra bıçakla saldırdı.

4 sağlık çalışanı yaralandı

Olayda sağlık çalışanı Z.E. başına darbe alırken burnu kırıldı, Ş.Ö.'nin ise bıçaklı saldırı sonucunda kolunda kesik oluştu.

Kadın sağlık çalışanı E.D. ile stajyer öğrenci V.T. de darbedildi.

Saldırı sonrası olay yerine gelen bir başka ambulansın çalışanları tarafından kurtarılan yaralı sağlık personelleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ö.'nün koluna 30 dikiş, Z.E.'nin ise başına 20 dikiş atıldı.

3 saldırgan gözaltında

Sağlık çalışanları saldırıyla ilgili şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.