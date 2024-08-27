Diyarbakır'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde ailesiyle patlıcan toplamak için tarlaya giden 9 yaşındaki Y.C, amcası A.C'nin kullandığı kamyonetin geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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