Diyarbakır'da anne ve kızını sokak ortasında darbetti Bağlar'da kadın kuaföründe çalışan anne ve kız, daha önce kendilerini tehdit eden M.A. tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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DHA

Son zamanlarda artış gözlenen kadına şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Bu defa adres Diyarbakır oldu...

ANNE KIZI TEHDİT ETTİLER

Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe çalışan G.E. ve kızı Ş.E., iş yerinde oldukları sırada M.A ile karısı R.K. tarafından bilinmeyen bir nedenle tehdit edildi.

Anne kızın üstüne giden şahıslar daha sonra dükkanı terk etti.

SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİLER

Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı.

M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu.

O ANLARI KAYDETTİLER

Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)