Diyarbakır’da annesine şiddet uygulayan babasını tabancayla vurdu 14 yaşındaki çocuk, annesine şiddet uygulayan babasını tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

DHA

14 yaşındaki çocuk, baba katili oluyordu…

Diyarbakır’ın Eğil ilçesi kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde yaşayan S.U., dün akşam tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı.

Babasını vurdu

Bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. da, babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti.

Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan S.U., ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi var

S.U.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

M.U., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın öğrenildi.