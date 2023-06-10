Diyarbakır'da annesini döven babasını öldürdü: Tutuklandı

İHA
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 8 Haziran’da kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde Selahattin Umay, tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı.
Annesine şiddet uyguladığı görünce dayanamadı
Bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. da babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti.
Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Selahattin Umay, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tutuklandı
Selahattin Umay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.