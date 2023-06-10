Diyarbakır'da annesini döven babasını öldürdü: Tutuklandı Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde annesine şiddet uygulayan babası Selahattin Umay’ı tabanca ile vurarak öldüren M.U. (14), tutuklandı.

İHA

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 8 Haziran’da kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde Selahattin Umay, tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı.

Annesine şiddet uyguladığı görünce dayanamadı

Bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. da babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti.

Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Selahattin Umay, ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Selahattin Umay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.