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Diyarbakır'da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar

Diyarbakır'da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar

Okul çıkışı otomobilin çarpmasıyla yaralanan arkaşlarının yaralanmasıyla öfkelenen bir grup, sürücüyü darbetmeye çalıştı. Taraflar daha sonra ise yaralı çocuğun peşinden hastaneye gitti.