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    Diyarbakır'da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar

    Okul çıkışı otomobilin çarpmasıyla yaralanan arkaşlarının yaralanmasıyla öfkelenen bir grup, sürücüyü darbetmeye çalıştı. Taraflar daha sonra ise yaralı çocuğun peşinden hastaneye gitti.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 13:40
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    Diyarbakır'da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar

    Diyarbakır'da Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki okuldan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan erkek öğrenci, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

    Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, arkadaşları ise sürücüye saldırdı.

    ÖNCE SALDIRDILAR SONRA ARACINA BİNDİLER

    Kısa süreli arbedenin ardından şahıslar tepki gösterdikleri sürücüyle beraber hastanenin yolunu tuttu.

    Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Diyarbakır da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar #1

    Diyarbakır da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar #2

    Diyarbakır da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar #3

    Diyarbakır da arkadaşlarına çarpan sürücüye saldırdılar #4


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