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    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu

    İçerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada oyun makinesi önünde duran bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda 1 kadın başından vurularak yaralandı.
    • 02.07.2022 - 09:26
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    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi akşam saatlerinde seyir halinde olan ve içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobil, Koperaatifler Mahallesi'ndeki bir sokağa girdi.

    Bu sırada oyun makinesi önünde duran bir kişi, otomobile eliyle işaret etti.

    Şüpheli, sürücünün devam etmesi üzerine bu kez üzerinde bulundurduğu tabanca ile otomobile doğru ateş etti.

    1 kilometre sonra vurulduğu anlaşıldı

    Sürücünün hızla ilerlediği sokakta ateş eden şüpheli koşmaya başladı.

    Bu sırada bir kişi de silahla bina içerisinden çıkarak koştu.

    Sürücü ve arkadaşları yaklaşık bir kilometre sonra otomobildeki K.K.'nın (26) vurulduğunu fark etti.

    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu VİDEO

    Kargaşa kamerada

    Yaşar Kemal Caddesi üzerinde duran otomobilden inenler, yardım çığlıkları attı.

    Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, yoldan geçen başka bir otomobille Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Cadde üzerinde toplananlar ile yaşanan kargaşa ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu #1

    Hayati tehlikesi yok

    Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sokak içerisinde boş kovanlar buldu.

    Ayrıca ekipler, oyun makinesinde parmak izi çalışması yaptı.

    DHA’nın haberine göre şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, başına mermi isabet eden K.K.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu #2

    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu #3

    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu #4

    Diyarbakır’da ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu #5


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