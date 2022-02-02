- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır’da ayakta duramayan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı
Diyarbakır’da ayakta duramayan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı
Ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, yolun ortasına oturup araç geçişini engelledi. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla şahıs, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 02.02.2022 - 16:04
- Güncelleme : 02.02.2022 - 17:48
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4'üncü Sokak'ta, öğlen saatlerinde, alkollü olduğu öğrenilen üzerinde kimlik bulunmayan bir şahıs, taksi durağının da olduğu yerde ayakta durmakta zorlandı.
Yola oturan şahıs, araç geçişini de engelledi. Çevredekiler vatandaşlar, şahsı güvenli yere almaya çalıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman yere düşen kişiyi polis ve sağlık ekipleri, 1 saatlik ikna çalışmasıyla ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.
Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Diyarbakır’da ayakta duramayan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı VİDEO