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Diyarbakır’da ayakta duramayan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı

Diyarbakır’da ayakta duramayan alkollü şahıs, polise zor anlar yaşattı

Ayakta durmakta zorlanan ve alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, yolun ortasına oturup araç geçişini engelledi. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla şahıs, hastaneye kaldırıldı.