Petrol
120.35
0.70%
Euro
17.9699
1.29%
Dolar
16.7458
1.04%
Altın
997.25
1.68%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
501.799
-3.68%
BTXN Coin
11.38
-6.87%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Diyarbakır'da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı

    Diyarbakır’da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.
    • 07.06.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı

    Diyarbakır'da Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Küçükakar Sokak'ta sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Öğle saatlerinde yine karşı karşıya geldiler

    Aynı sokakta yine aynı gruplar, bu kez öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Bu kavgada da 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    DHA'ya göre her iki kavgada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Diyarbakır da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı #1

    Diyarbakır da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı #2

    Diyarbakır da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Denizli'de lise öğrencilerinin şakalaşmasında, ölüm teğet geçti
    3. Sayfa

    Denizli'de lise öğrencilerinin şakalaşmasında, ölüm teğet geçti

    Ali Kırca'nın son hali
    Medya

    Ali Kırca'nın son hali

    Görüş Bildir