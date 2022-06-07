Diyarbakır'da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı

Diyarbakır'da aynı günde iki defa kavga ettiler: 5 yaralı

Diyarbakır’da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Küçükakar Sokak'ta sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öğle saatlerinde yine karşı karşıya geldiler

Aynı sokakta yine aynı gruplar, bu kez öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Bu kavgada da 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'ya göre her iki kavgada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.