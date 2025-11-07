Abone ol: Google News

Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavga: 5 tutuklama

Kayapınar ilçesinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 21:30
Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavga: 5 tutuklama
  • Diyarbakır'da bir kasap dükkanında başlayan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
  • Yaralanan iki kişi ise tedavi altına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım’da Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve dışarıda devam eden silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

BABA İLE OĞLU ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan (36) hayatını kaybederken, A.O. (41) ve Ş.K. (59) yaralanmıştı.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K., Ş.K., A.F. ve M.Z.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3. Sayfa Haberleri