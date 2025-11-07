Diyarbakır'da baba ile oğlunun öldüğü kavga: 5 tutuklama

- Diyarbakır'da bir kasap dükkanında başlayan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
- Yaralanan iki kişi ise tedavi altına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım’da Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve dışarıda devam eden silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
BABA İLE OĞLU ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Olayda, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan (36) hayatını kaybederken, A.O. (41) ve Ş.K. (59) yaralanmıştı.
5 ZANLI TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K., Ş.K., A.F. ve M.Z.F., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.